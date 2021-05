तमिलनाडु में और सख्त हुआ लॉकडाउन, नई गाइडलाइन में अब इन कामों के लिए अनुमति नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

चेन्नई, 14 मई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के खिलाफ पूर्ण लॉकडाउन को लागू हुए एक सप्ताह का समय हो चुका है लेकिन कोविड के नए मामलों में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को भी प्रदेश में 30 हजार से अधिक मामले सामने आए जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को और सख्त करने का ऐलान किया है। नई घोषणा के अनुसार अब किराना दुरानों, सब्जियों की दुकानों, मछली व मीट दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है।

बता दें कि शुक्रवार को सामने आए नए कोरोना मामलों ने बुधवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज यानी 14 मई को राज्य से कुल 31,892 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20,037 लोग डिस्चार्ज हुए और 288 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,31,377 हो गई है वहीं अब तक 17,056 मरीज दम तोड़ चुके हैं। लगातार बढ़ते मामलों से चिंतित तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले से लागू प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया है।

Tamil Nadu Govt intensifies norms in the current complete lockdown.

As per new announcement, grocery shops, vegetable shops, fish & meat shops will be allowed only b/w 6-10 am. Tea shops will not be allowed. No permission for roadside shops selling vegetables, flowers & fruits.