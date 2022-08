2021 में पुलिसकर्मियों के लिए आतंकवादियों से ज्यादा खूंखार साबित हुए वामपंथी उग्रवादी, NCRB का डेटा देखिए

India

नई दिल्ली, 30 अगस्त: जम्मू-कश्मीर से आए दिन आतंकवादियों की ओर से पुलिसकर्मियों पर हमले की रिपोर्ट आती रहती है। लेकिन, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले साल का आंकड़ा देखें तो पुलिसकर्मियों के लिए देश-विरोधी आतंकियों से ज्यादा वामपंथी उग्रवादी घातक साबित हो रहे हैं। पिछले साल आतंकियों के हाथों जितने पुलिस वाले वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उससे दोगुनी से भी ज्यादा तादाद उन पुलिसकर्मियों की है, जो वामपंथी उग्रवादियों या माओवादियों के हमले में मारे गए हैं। देश को वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा कितनी भारी पड़ रही है,यह रिपोर्ट उसका काला चिट्ठा खोलने के लिए काफी है।

According to the NCRB report, more than double the number of policemen killed by Left Wing Extremists in 2021 as compared to terrorists