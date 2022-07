'मोदी बने PM तो नागरिकता-पासपोर्ट कर दूंगी सरेंडर',मां काली को 'सिगरेट पिलाने वाली' फिल्ममेकर ने किया था ट्वीट

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 05 जुलाई: भारतीय फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ''काली'' की पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी काली के रूप में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसको देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। निर्देशक लीना मणिमेकलाई ने शनिवार को अपनी नई फिल्म काली का पोस्टर ट्वीट किया था, जिसको लेकर अब यूपी पुलिस ने लीना मणिमेकलई के खिलाफ हिंदू देवताओं के "अपमानजनक चित्रण" के लिए शिकायत दर्ज की। इसी बीच लीना मणिमेकलई का एक 2013 में किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब उनको लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। उस ट्वीट में लीना मणिमेकलई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रही हैं। आइए जानें क्या है उस ट्वीट में?

I will surrender my passports, rationcard, pancard and my citizenship if ever Modi becomes this country's PM in my lifetime. I swear!

I never followed you Mr.Modi but I am blocking you. You are the worst PM, India has ever had. What a disgrace you are! #BlockNarendraModi pic.twitter.com/ogjRTXbQYt