लखीमपुर खीरी हिंसा: कांग्रेस 11 अक्टूबर को देशभर में मौन व्रत करके जताएगी विरोध

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर: कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुईं हिंसा के मामले में बीजेपी पर हमलावर हो चुकी हैं। 03 अक्टूबर की घटना के अगले दिन प्रियंका गांधी का पीड़ित परिवार से मिलने जाना हो या फिर यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर कांग्रेसियों का सीतापुर पुलिस लाइन के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस किसी भी मोर्चे पर यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरने में कमी नहीं छोड़ रही है। वहीं अब पूरे देश में सोमवार को कांग्रेस पार्टी मौन व्रत करेगी।

कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से लगातार गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना में अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने और उनके बेटे सहित सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते कांग्रेस सोमवार को मौन व्रत कर अपना विरोध जताएगी।

