Kerala Floods: पीएम मोदी ने सीएम पिनराई विजयन से फोन पर की बात, मृतकों के प्रति जताया शोक

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। केरल में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कोट्टायम में 13 और इडुक्की 8 शव मिलने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच राहत बचाव कार्य में थल सेना और वायु सेना ने भी कमान संभाल ली है। केरल में बाढ़ के प्रकोप पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए हैं, रविवार की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'केरल के मुख्यमंत्री से केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।, यह दुखद है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुछ लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना।' पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर केरल बाढ़ में मार गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

"Spoke to Kerala CM Pinarayi Vijayan and discussed the situation in the wake of heavy rains and landslides in Kerala. Authorities are working on the ground to assist the injured and affected. I pray for everyone’s safety and well-being," tweets PM Narendra Modi.

