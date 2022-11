राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार, जानें पूरा विवाद

India

oi-Love Gaur

Kerala Government Vs Governor: केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनराई विजयन के बीच खींचतान जारी है। राज्यपाल खान लगातार लेफ्ट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में केरल में कुलपतियों के इस्तीफ के मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब केरल कैबिनेट ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

दरअसल, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल की 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद खींचतान इस कदर बढ़ गई कि केरल कैबिनेट ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। हालांकि, राज्य कैबिनेट कुलाधिपति के स्थान पर एक विशेषज्ञ को लाने की योजना बना रहा है।

Kerala cabinet has decided to bring in an ordinance to remove Governor from the post of Chancellor. Planning to bring in an expert in place of the Chancellor. More details awaited.