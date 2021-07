'बूढ़ा तो आपका बाप भी होगा, मां भी होगी तो...', बूढ़ी घोड़ी बोलने पर कविता कौशिक ने यूजर को जमकर लताड़ा

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई,10 जुलाई: बिग-बॉस फेम और टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक हमेशा बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली कविता कौशिक ट्विटर पर अपनी राय खुलकर रखती हैं और ट्रोलर को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। शुक्रवार (08) को एक ट्रोलर ने कविता कौशिक की उम्र का मजाक बनाया और एक्ट्रेस को ''बूढ़ी घोड़ी'' कहा। कविता कौशिश ने इस यूजर को ट्विटर पर जमकर लताड़ा है। असल में कविता कौशिक ने सोशल मीडिया पर बिना मेकअप वाली सेल्फी शेयर की थी, जिसमें वह अपने सफेद बालों को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इसी बात को लेकर कविता कौशिक ट्रोल हो गई हैं।

Kavita Kaushik reply to troll who commeont on age she says Is it a sin to grow old in this country