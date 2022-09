सिक्किम पर चढ़ा कश्मीरी रंग, कैसे J&K की मदद से केसर की खेती का सपना हुआ साकार ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गंगटोक, 28 सितंबर: अब सिक्किम में भी केसर की खेती होगी। राज्य इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इलाके की पहचान कर ली गई है और सबसे बड़ी बात की पिछले काफी समय से चल रही इसकी ट्रायल पूरी तरह से सफल रही है। उत्तरपूर्व के इस राज्य के सपने को साकार करने में जम्मू-कश्मीर ने बहुत सहायता की है। दोनों राज्यों के एक्सपर्ट लगे हैं और तब जाकर सिक्किम के किसानों के सामने एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा है। इस पूरी कोशिश में सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद की बहुत ही ज्यादा सक्रिय भूमिका रही है।

English summary

Saffron cultivation will now be done in Sikkim with the help of Jammu and Kashmir. Trial results have been very good