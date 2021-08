कर्नाटक: 23 अगस्त से स्कूल जा सकेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्र, गाइडलाइन जारी

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 16 अगस्त। कोरोना वायरस महामारी दूसरी लहर काबू में आने के बाद अब देशभर में फिर से स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को कर्नाटक सरकार ने भी कक्षा 9वीं 12वीं की क्लासेज शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। राज्य के लोक निर्देश विभाग ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का सकारात्मकता 2 फीसदी से कम हैं वहां कक्षा 9-12 के लिए सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को 23 अगस्त से आधे दिन के लिए खोला जा सकता है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि कक्षा 1-8 के लिए स्कूल खोलने का निर्णय बाद में किया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाते हुए स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी किया था। कोविड मामलों में गिरावट के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है, ऐसे में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्देश विभाग के कार्यालय आयुक्त ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि राज्य में 23 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे।

Half-day classes for std 9-10 can start (Govt/Aided/Un-aided schools) in dists with less than 2% positivity rate, as per Technical Advisory Committee. Classes from 23 Aug (10 am-1.30 pm on weekdays, Sat 10 am-12.50 pm): Office of Commissioner, Public Instructions Dept#Karnataka