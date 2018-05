येदुरप्पा ने किया दावा- 101 फीसदी बनाएंगे सरकार, शाम को होगा जश्न

बेगलुरूः भाजपा को शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। इससे पहले येदुरप्पा ने दावा किया है कि, 'वो 101 फीसदी सरकार बनाने जा रहे हैं।' येदुरप्पा ने कहा कि हमने शांगीरी-ला होटल में विधायकों की मीटिंग रखी है। हमारे पास पूर्ण बहुमत हैं। जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं।''



एक सवाल के जवाब में येदुरप्पा ने कहा कि, 'वो हमारे साथ हैं। अगर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हमारे साथ नहीं होंगे तो हम बहुमत सिद्ध कैसे करेंगे? हम फ्लोर टेस्ट में 101 फीसदी जीत हासिल करेंगे।

Of course they are with us, if the MLAs from Congress & JD(S) don't support us, how can we prove majority? We will win the floor test 101%: BS Yeddyurappa, CM of Karnataka. pic.twitter.com/pvrN7xoMUP