कर्नाटक: बीजेपी नेता की मौत पर लाल हुई कांग्रेस, मंत्री ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी मांगी

बेंगलुरु, 12 अप्रैल: कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर और बीजेपी नेता संतोष पाटिल की मौत पर कांग्रेस लाल है और राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी मांगी है। हालांकि, इस मामले को कांग्रेस तूल तो दे रही है, लेकिन वह इस मामले में खुद कंफ्यूज्ड भी लग रही है। बहरहाल, कांग्रेस ने पाटिल की मौत के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से ईश्वरप्पा को कैबिनेट से बर्खास्त करने के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। बता दें कि संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और मंगलवार को ही उडुपी में एक लॉज में वे मृत पाए गए हैं।

302 के तहत हो मंत्री की गिरफ्तारी- डीके शिवकुमार

बीजेपी नेता संतोष पाटिल की मौत को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है, 'हमने संतोष पाटिल, उडुपी के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत के बारे में सुना है। सभी जानते हैं कि यह एक हत्या है। उनकी मौत भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हुई है।.....ईश्वरप्पा के खिलाफ निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए; उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत निश्चित गिरफ्तार किया जाना चाहिए।'

मौत के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार- सिद्धारमैया

वहीं कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस मामले में सीएम सवराज बोम्मई से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, 'सीएम के तौर पर बोम्मई अपने मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं, जिन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए........पाटिल की मौत (खुदकुशी की आशंका) के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं.....उन्हें निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए......पूरा प्रदेश जानता है कि ईश्वरप्पा एक भ्रष्ट आदमी हैं।' सिद्धारमैया ने कहा है कि 'उनकी (संतोष पाटिल) मौत के लिए केएस ईश्वरप्पा ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, उन्हें कर्नाटक कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए।'

सुसाइड नोट में लिया मंत्री का नाम- सुरजेवाला

जबकि, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, 'बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल को केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद बख्शा नहीं गया.....मुझे बताया गया है कि उसने सुसाइड नोट में मंत्री का नाम लिया है। बिना देरी के ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर, हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और उनका भी इस्तीफा मांगेंगे।'

क्या है संतोष पाटिल की मौत का मामला ?

बता दें कि ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उडुपी के कॉन्ट्रैक्टर और बीजेपी नेता संतोष पाटिल का शव मंगलवार को उडुपी के एक लॉज से मिला है। इससे पहले बेलगावी पुलिस ने उनको खोजना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त को कथित तौर पर मैसेज भेजा था कि उन्होंने खुदकुशी का फैसला किया है। जिसमें कथित तौर पर उन्होंने इसके लिए ईश्वरप्पा को 'सीधे जिम्मेदार' बताया था। यही नहीं उन्होंने मंत्री को सजा दिए जाने की भी मांग की थी।

