कर्नाटक में CM के बदले जाने पर येदियुरप्पा का बयान, शाम तक पार्टी हाईकमान का आ सकता है फैसला

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, जुलाई 25। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदले जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी बीजेपी हाईकमान के अलावा इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। खुद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अभी हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि मुझे अभी पार्टी हाईकमान की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक आलाकमान का सुझाव मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मीडिया को भी पता चल ही जाएगा कि कर्नाटक में क्या होने वाला है।

दलित सीएम से मुझे कोई आपत्ति नहीं- येदियुरप्पा

बीएस येदियुरप्पा रविवार को मीडिया से बात कर रहे थे, तभी उनसे पूछा गया कि अगर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस पर येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसी दलित को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से ये मांग की है कि राज्य में नया सीएम किसी दलित को बनाया जाए। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कर्नाटक के नए सीएम के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का भी नाम चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा।

कर्नाटक के नए सीएम की रेस में हैं ये नाम

आपको बता दें कि कर्नाटक के नए सीएम के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का भी नाम चल रहा है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। वहीं कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई का भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में है। रविवार को जब मीडिया ने उनसे इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हैं। अभी मैं किसी भी प्रशन का सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा।

They are just speculations, nothing is official. I don't want to answer any speculative question: Karnataka Home Minister Basavaraj Bommai on being asked if he would be made the next CM of the State pic.twitter.com/cF8YbpegEd