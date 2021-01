खाना बनाते वक्त कंगना की मां को किचन में लगी ठंड तो लगाया ये देसी जुगाड़, वायरल हुई तस्वीर

India

oi-Pallavi Kumari

Kangana Ranaut Twitter News Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार और खासकर मां के बारे में पोस्ट शेयर करते रहती हैं। इस बार उन्होंने एक मजेदार पोस्ट अपनी मां के बारे में शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। असल कंगना रनौत की मां को सर्दी में किचन में खाना बनाने में ठंड लग रही थी। ठंड से बचने के लिए कंगना रनौत की मां ने जो देसी जुगाड़ निकाला है, जिसे देख आप भी वाहवाही करेंगे। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में बताया, ''मां से बात की उन्होंने बताया, किचन बहुत ठंडा है तो बाहर धूप में अंगीठी पर खाना बना रही हूं। मुझे उत्सुकता हुई, जब मैंने देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, देसी जुगाड़ से बढ़कर कोई जुगाड़ नहीं है। इस काम की खोज के लिए मां पर गर्व है।''

कंगना रनौत ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में कंगना की मां धूप में अंगीठी पर रोटियां बनाते दिख रही हैं।

Spoke to mother she said kitchen is too cold so cooking outside in the sun, on angithi, I got curious, when I saw this couldn’t stop laughing, no jugad like desi jugad... proud of my mother to come up with this resourceful invention 😂😂😂 pic.twitter.com/Q90U11xMtO