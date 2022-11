असम CM हिमंत बिस्वा सरमा से मिलीं कंगना रनौत, इस बात के लिए कहा Thank You Sir

India

oi-Pallavi Kumari

Kangana Ranaut meet CM Himanta Biswa Sarma: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिलहाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' की शूटिंग कर रही हैं। इसी दौरान कंगना रनौत ने शनिवार (05 नवंबर) को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की। कंगना रनौत ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के साथ तस्वीरें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कगंना ने इस मुलाकात के लिए असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा, ''असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जी से मिलकर बहुत खुशी हुई है।''

कंगना ने आगे लिखा, ''उन्होंने (हिमंत बिस्वा सरमा) हमारी टीम के लिए अपना समर्थन दिया है क्योंकि हम बहुत जल्द असम के विभिन्न स्थानों में अपना आउटडोर शेड्यूल शुरू कर रहे हैं। उनका समर्थन और प्रोत्साहन मिलना, ऐसे सम्मान और विशेषाधिकार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर।''

दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कंगना रनौत से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, ''आज मेरे कार्यालय में एक्ट्रेस, लेखक और र फिल्म निर्माता कंगना रनौत जी से मिलकर खुशी हुई। मुझे खुशी है कि वह अपनी किसी फिल्म की शूटिंग असम में कर रही हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी फिल्म के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।"

Happy to have met actor, writer and film maker Kangana Ranaut Ji in my office today.

I'm glad that she will be shooting one of her productions in Assam. I thanked her and assured all help for her production. pic.twitter.com/piDaKOavRJ