कंगना रनौत को ऑफिस रिपेयर कराने के लिए नहीं मिल रहा कोई आर्किटेक्ट, BMC पर लगायाा गंभीर आरोप

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। बॉलीवुड की 'पंगा गर्ल' कंगना रनौत ने एक बार फिर से BMC पर निशाना साधा है। दरअसल, कंगना ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है कि बीएमसी की धमकियों की वजह से ही उन्हें मुंबई में अपने ऑफिस को फिर से बनाने के लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि बीएमसी के द्वारा ही कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था।

बीएमसी ने दी हुई है धमकी

कंगना का कहना है कि अब जब वो कोर्ट में बीएमसे के खिलाफ केस जीत चुकी हैं तो भी उन्हें मुंबई में कोई आर्किटेक्ट काम कराने के लिए नहीं मिल रहा है। कंगना ने आरोप लगाया है कि बीएमसी ने ये धमकी दी है कि जो भी आर्किटेक्स इस काम को करेगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 6 महीने पहले कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण करार देते हुए उसे तोड़ दिया था।

कंगना ने अपने ट्वीट में आगे कहा है कि जब मैं कोर्ट में केस जीत गई तो कोर्ट ने बीएमसी मूल्यांकनकर्ता को मेरे दफ्तर में हुए नुकसान का आंकलन करने का आदेश दिया था, लेकिन कई महीनों तक कोई आया ही नहीं और पिछले हफ्ते उस टीम का दौरा हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई प्रतिक्रिया बीएमसी की तरफ से नहीं है।

I have won the case against ⁦@mybmc⁩ now I need to submit a file for compensation through an architect, no architect is ready to take my case they say they getting threats from ⁦@mybmc⁩ their license will get cancelled,It’s been six months since the illegal demolition pic.twitter.com/0beJjwj7lL