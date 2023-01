Joshimath sinking: बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार अपने ही भार से क्यों धंस रहा है ?

देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार कहलाने वाले जोशीमठ में जमीन में धंसने लगी है। वहां इमारतों में पड़ी दरारें चौड़ी हो रही हैं, पहाड़ों के हिस्से से जल रिसाव शुरू हो चुका है।

उत्तराखंड के जोशीमठ के हजारों निवासियों की सांसें अटकी हुई हैं। उन्हें हर पल किसी 'प्रलय' की आशंका सता रही है। पता नहीं कब पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार कहलाने वाला यह सुंदर छोटा सा पहाड़ी शहर पूरा का पूरा जमीन के अंदर समा जाए! यह स्थिति अचानक नहीं, दशकों में पैदा हुई है। दिक्कत ये है कि इस समय यह समस्या बहुत ही भयावह शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बिल्डिंगों में दरारें पड़ रही हैं। शहर में जमीन के अंदर और पहाड़ों से मटमैला पानी रिस रहा है। लोगों को अपना बसा-बसाया घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने की नौबत आ चुकी है।

Joshimath of Uttarakhand is slowly getting absorbed in the ground. The reason for this is being told that the surface there is not solid and is probably settled on the debris of the earthquake