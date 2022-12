JNU में 'ब्राह्मण-बनिया' के खिलाफ भड़काऊ नारे किसने लिखे ? वीसी शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने ये बताया

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण-बनिया के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखने के पीछे वाइस चांसलर ने बाहरी तत्वों के हाथ होने की आशंका जताई है। शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने कहा है आगे के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर हाल ही में ब्राह्मण-बनिया समाज के खिलाफ भड़काऊ नारे लिखने को लेकर खूब विवाद हुआ था। इस मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन, जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने इस बात की ओर इशारा किया है कि इस घटना के अंजाम देने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। गौलतरब है कि जेएनयू कैंपस का विवादों से पुराना नाता रहा है और ताजा विवाद इस तरह कि कुछ विशेष जातियों के खिलाफ की गई नारेबाजी की वजह से पैदा हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों को भी व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है।

Delhi's JNU Vice-Chancellor Shantisree Dhulipudi Pandit has expressed the possibility of outsiders being behind the writing of objectionable things against Brahmins and Baniyas on the walls