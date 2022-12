झारखंड की हरियाली पर संकट, इस वजह से आधे से ज्यादा जंगल हो सकते हैं बंजर! रिपोर्ट से खलबली

झारखंड के 69% जंगलों की मिट्टी पौधों के विकास लायक नहीं रह गई है। नाइट्रोजन की भारी कमी के चलते यह संकट आया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर हुई जांच से पता चला है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

Jharkhand:The soil of more than two-thirds of forests is severely deficient in nitrogen. Due to this the growth of plants is not possible. This thing came out from a new investigation report