जम्मू-कश्मीर: सांबा में भीषण हादसा, दो बसों की टक्कर में 3 की मौत, 18 घायल

India

Pallavi Kumari

J&K Samb Road accident: जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में जम्मू-पठानकोट नेशनल हाइवे पर एक भीषण हादसा हुआ। दो बसों की टक्कप में तीन लोगों की मौत हो गई है। सांबा जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ भारत भूषण ने बताया कि 13 साल की बच्ची समेत कुल 18 लोग घायल हैं, जिसमें से 7 की हालत गंभीर है, इसलिए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सांबा पुलिस के मुताबिक जम्मू से कठुआ के लिए एक स्थानीय बस और जम्मू से हरिद्वार के लिए एक अन्य बस टकरा गई। सांबा शहर के पास जम्मू-पठानकोट नेशनल हाइवे पर चिची माता मंदिर के पास एक बस ने पीछे से दूसरी बस को टक्कर मार दी।

जम्मू से हरिद्वार वाली बस में उत्तर प्रदेश का नंबर था। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन यात्रियों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए, जिनमें से सात की हालत गंभीर है।

Samba, J&K | Three dead in bus collision at Jammu-Pathankot National Highway

17 injured, 3 including a 13-year-old girl killed. At least 7 have been referred to other hospitals as they received multiple injuries: Dr Bharat Bhushan, Medical officer of Samba dist hospital (09.11) pic.twitter.com/ZbuwP3vj6x