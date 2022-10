'वे आतंकवाद से सीधा संबंध वालों से ज्यादा गुनाहगार', पाक से बात की मांग करने वाले नेताओं पर भड़के मनोज सिन्हा

India

oi-Mukesh Pandey

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग करने वाले राजनेताओं की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि ये वे लोग हैं, जिन्हें ये पता है कि दिल्ली में उनकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए वो आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की मांग करने वाले राजनेताओं पर निशाना साधा और कहा कि वह उन्हें उन लोगों से ज्यादा दोषी मानते हैं जिनका आतंकवाद से सीधा संपर्क था। सिन्हा ने आगे कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। ये जानते हैं कि जब तक आतंकवाद और हिंसा का एक निश्चित स्तर नहीं होगा दिल्ली में कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा।

बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कश्मीरी पंडितों और गैर-प्रवासी मजदूरों की कई हत्याएं हुईं। राज्य पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित घाटी के कई नेताओं ने हमलों की निंदा करते हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की।

#WATCH | J&K LG says, "There are a few people who try that nothing gets good unless you go with Pakistan. They're more guilty than those with direct contact with terrorism. They're people who know that unless a certain level of terrorism continues, nobody will care in Delhi..." pic.twitter.com/xunta53rX4