जयराम रमेश पर महेश जेठमलानी ने ‘Chinese pet’ होने का आरोप क्यों लगाया ? जानिए

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक चीनी टेलीकॉम से उनके कथित रिश्तों पर सफाई मांगी है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने चीन से रिश्तों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जयराम के उस चाइनीज कंपनी के साथ ताल्लुकात रहे हैं, जिसे कई देशों ने सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर रखा है। इस दौरान जेठमलानी ने कांग्रेस नेता को 'चाइनीज पेट' तक कह दिया है। जयराम रमेश पर यह गंभीर आरोप उस दौरान लगा है, जब वे मीडिया वालों के सवाल पूछने पर उन्हें बलपूर्वक रोकने के लिए आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं।

English summary

Rajya Sabha MP and senior Supreme Court lawyer Mahesh Jethmalani has accused Congress leader Jairam Ramesh of being a pet of China. He has said that Jairam has been lobbying the Chinese telecom company