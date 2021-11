क्या AIDS रोगी से निकला है कोविड का नया B.1.1.529 वेरिएंट ? पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में खलबली

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 नवंबर: कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट बी.1.1.529 दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि, तीन देशों में इसके अबतक सिर्फ 10 मामले ही सामने आए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नया वेरिएंट 32 म्युटेशन वाला कोरोना वायरस है, जो शरीर की प्रतिरक्षा को भी आसानी से भेदने में सक्षम हो सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वैज्ञानिकों को संदेह है कि यह म्युटेशन एड्स/एचआईवी के उस रोगी के शरीर से विकसित हुआ है, जो किसी वजह से अपना उचित इलाज नहीं करा रहा था। फिलहाल भारत के लिए राहत की बात ये है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार नए वेरिएंट के एक भी मामले देश में नहीं मिले हैं।

English summary

A new variant of Covid-19 B.1.1.529 found in Africa is suspected to have developed from an HIV-AIDS patient,which has had 32 mutations