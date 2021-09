क्या कन्हैया कुमार का कांग्रेस में जाना फाइनल है! CPI में रुकने के लिए की इस पद की डिमांड ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 ,सितंबर: गुजरात के अनुसूचित जाति के विधायक जिग्नेश मेवानी ने पिछले दिनों जो दावा किया था, उसके मुताबिक वे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के साथ मंगलवार (28 सितंबर) को कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। यह दिन महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती भी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि युवा नेताओं के पार्टी से निकलने की धारणा को वह इसके जरिए बदलना चाहती है। लेकिन, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अपने इरादे को लेकर अपनी पार्टी के नताओं को भी अभी तक घुमाने में ही लगे हुए हैं। अब ऐसी जानकारी आई है कि उन्होंने पार्टी में बने रहने के लिए कुछ खास पदों की मांग कर दी है।

English summary

According to the report, a CPI leader has said that former JNU students union president Kanhaiya Kumar has sought certain posts to remain in the party