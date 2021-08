पैसों की भारी तंगी झेल रही है कांग्रेस ? पार्टी फंड के लिए हर सांसद से मांगी इतनी रकम

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 अगस्त: कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से दूर हुए करीब सात साल गुजरे हैं और लगता है कि पार्टी भारी आर्थिक संकट की दौर से गुजरने लगी है। कम से कम पार्टी की ओर से पदाधिकारियों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। पार्टी ने हर सांसद से सालाना 50,000 रुपये पार्टी फंड में देने को कहा है और कुछ और लोगों के जरिए भी फंड जुटाने का आह्वान किया है। यही नहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की यात्रा टिकट और भत्तों में भी कटौती शुरू कर दी है। पार्टी के कोषाध्याक्ष पवन बंसल के मुताबिक यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि खर्च को कम से कम किया जा सके, क्योंकि एक-एक रुपया बचाना जरूरी हो गया है।

English summary

Congress has asked all its MPs to deposit Rs 50,000 in the party fund every year and directed to raise money from others as well