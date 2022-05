इंडिगो के CEO ने इस 'शर्मनाक' घटना के लिए मांगी माफी, पीड़ित को गिफ्ट का दिया ऑफर

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 09। इंडिगो एरलाइंस की फ्लाइट में एक दिव्यांग बच्चे को छड़ने से रोकने की घटना पर इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सबसे पहले तो इस घटना को लेकर माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर हमारी कंपनी के सभी कर्मचारी खासे परेशान हैं, क्योंकि इंडियो ने कभी दिव्यांग बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया है। रोनोजॉय दत्ता ने एक बयान जारी कर उस दिव्यांग बच्चे के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीदने की पेशकश की है।

Here is the video of the incident that happened at Ranchi airport where @IndiGo6E airlines denies boarding to a special need child along with his child.

Seems lack of empathy from Indigo staff, not the first time though.

Indigo to issue a statement shortly. @JM_Scindia https://t.co/5ixUDZ009a pic.twitter.com/SyTNgAQIT6