Indian Railways: ट्रेन यात्रियों के इस बर्ताव पर रेलवे सख्त, नशीले पदार्थों के सेवन पर दी ये चेतावनी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 फरवरी: रेल मंत्रालय पिछले कुछ दिनों से रेलवे के नियमों को लेकर काफी सक्रिय है और रेल यात्रियों की यात्रा सुलभ और सफल बनाने के लिए ऐसे नियमों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहा है, जिसके तहत सख्त प्रावधान हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर उसको नजरअंदाज करते देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि होली के मौके पर बिहार और यूपी की ओर जाने वाले देशभर के यात्रियों की संभावित बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह किया जा रहा है। इसलिए आपको यदि ट्रेन से सफर करना है, तो इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो कभी भी मुश्किल में फंस सकते हैं।

English summary

The Ministry of Railways has intensified awareness campaign regarding some rules during train travel, the rules of Indian Railways are being told, there is a provision of fine as well as jail for violation