Indian Railways:प्रति मिनट 2.25 लाख टिकट, 4 लाख Enquiry,जानें रेलवे के पिटारे में और क्या है ?

भारतीय रेलवे को इस बार बजट में मोटा आवंटन मिला है, इसलिए वह उसी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के काम में भी जुट गया है। आने वाले समय में इसका बहुत असर दिखने की उम्मीद है।

Railways plans to upgrade: 2023-24 के बजट में रेलवे को भारी आवंटन का असर दिखने लगा है। रेलवे ने अपनी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार करनी शुरू कर दी हैं। इनमें प्रति मिनट टिकट जारी करने की क्षमता से लेकर प्रति मिनट रेलवे पूछताछ की संख्या में भी 10 गुना तक बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। यही नहीं भारतीय रेलवे करीब दो हजार स्टेशनों पर ऐसे 'जन सुविधा' स्टोरों का निर्माण करवाएगा, जो चौबीसों घंटे काम करेंगे। जबकि, हजार से ज्यादा स्टेशनों के कायाकल्प की योजना बनाई गई है, जिसमें से कुछ बड़े स्टेशनों पर काम शुरू भी किया जा चुका है।

Indian Railways is planning to increase its capacity to issue tickets and attend inquiries by 10 times. Jan Suvidha Kendra will be opened at 2000 stations which will work 24 hours