नई दिल्‍ली। आतंक को पालने वाला देश पाकिस्‍तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है। सीमा पर मुश्‍तैद भारतीय सेना के जवान उसके इस मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला जम्‍मू-कश्‍मीर के केरन सेक्‍टर में सामने आया है। आतंकी सीमा पार से हथियारों की तस्करी की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के पास से 4 एके-74 राइफल, 8 मैगजीन और 230 एक राइफल बरामद किए हैं।

सेना के जवानों ने किशन-गंगा नदी के किनारे आतंकी गतिविधियों का पता लगाया था। इसके तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बताया गया कि दो-तीन आतंकवादी नदी के दूर किनारे से रस्सी से बंधे ट्यूब में कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सेना के जवान वहां पहुंचे और हथियारों को जब्त कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू (जीओसी चिनार कोर) ने बताया, 'इस साल हम घुसपैठ को काफी हद तक नाकाम करने में सफल रहे हैं।

