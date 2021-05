अमेरिका और ब्राजील के बाद 3 लाख कोविड मौतों का आंकड़ा पार करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश

India

नई दिल्ली, 23 मई। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने किसी सुनामी की तरह कहर ढाया। हालांकि नए मामलों में कमी जरूर आ रही है लेकिन कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। कोविड की दूसरी लहर ने देश में स्वास्थ्य व्यवस्था और कोरोना को लेकर की गई तौयारियों की पोल खोलकर रख दी। यही वजह है कि भारत अब दुनिया में कोरोना से होने वाली मौतों की सूचि में तीसरे नंबर पर आ गया है। विश्वभर में कोविड से तीन लाख से अधिक मौतें अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में दर्ज की गई हैं।

आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ रही है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में सबसे अधिक दैनिक मामले भारत में रिकॉर्ड किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटो में कोरोना के 2,40,842 नए केस सामने आए हैं और 3,741 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,65,30,132 पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। खौफनाक बात यह है कि मई महीने में भी अब तक 83 हजार 135 लोगों की मौत हो चुकी है।

यहा आंकड़ा पिछले महीने यानी अप्रैल से 48,768 से अधिक है। हालांकि इस आंकड़े में कुछ पुरानी मौतें भी शामिल हैं। लेकिन अगर बात 14 मई से लेकर 21 मई तक करें तो मरने वालों की संख्‍या सिर्फ 2 बार 4000 से नीचे गई है। आपको बता दें कि भारत में अब रोज कोरोना के 2.5 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं। एक न्‍यूज वेबसाइट के मुताबिक कोरोना डेटाबेस के अनुसार शुक्रवार को देशभर में 2,57,299 कोविड केस दर्ज हुए। हालांकि इन मामलों में शीर्ष स्तर से 35 फीसद की गिरावट आई है। वहीं दुनिया में अब तक अमेरिका में सबसे अधिक कोविड मौतें हुई हैं, उसके बाद ब्राजील और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है।

