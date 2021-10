भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या लिखा?

India

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में भारत ने अपने नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 100 करोड़ यानी 1 बिलियन खुराक देने का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। कोरोना को जड़ खत्म करने की मुहिम में यह एक बड़ा कीर्तिमान है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है।

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस अवसर पर देश को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। मंडाविया ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाई है।

वहीं 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि के बाद ट्विटर पर हैशटैग #VaccineCentury और '1 Billion' ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर इस कीर्तिमान का जश्न मनाने के लिए ट्वीटर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि एक उपलब्धि जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए। यह उपलब्धि वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन के मामले में अब भारत की गहरी क्षमता को भी दर्शाती है।

Just a while ago, India crossed 1 billion i.e. 100 crore Covid Vaccine doses.

An achievement that everyone should be proud of.

