India-China standoff: भारत-चीन विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह-'जो हमें छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं'

India will not tolerate anything that hurts its self-respect said Rajnath Singh: चीन के साथ चल रहे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ANI को दिए गए अपने खास इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है और जल्द ही इस खास मुद्दे पर सैन्य लेवल पर चर्चा होनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकले लेकिन अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है, तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके, भारत के पास पूरी क्षमता है को वो गलत मंसूबों वालों को मुंहतोड़ जवाब दे, जो हमें छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम किसी भी सूरत में स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे और ना दी देश का सिर झुकने देंगे।

English summary

India will not tolerate anything that hurts its self-respect.Being soft does not mean that anyone can attack our pride and we sit and watch silently. India will not compromise on its pride: Defence Minister Rajnath Singh