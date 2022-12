India-China faceoff: तवांग सीमा पर लगाए जा रहे हैं नए मोबाइल टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो रहा है ये काम

अरुणाचल प्रदेश के तवांग के सीमावर्ती इलाकों में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। चीन की चालबाजियों के बीच कनेक्टिविटी और भी दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है। इससे आम नागरिकों को भी फायदा मिलेगा।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Tawang Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की हरकतों ने बुनियादी ढांचे पर पहले से चल रहे काम में और गति लाने को मजबूर कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी कोई समस्या ना बन जाए, इसके लिए नए मोबाइल टावर लगाने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल 23 नए टावर लगाए जाने पर काम हो रहा है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने के चलते इसमें दिक्कतें आने की भी चिंता है। गौरतलब है कि हर मौसम में तवांग के दूर-दराज इलाकों तक वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरंग निर्माण का काम पहले से ही प्रगति पर है।

LAC Dispute: Tawang में जहां हुई झड़प, वहां China ने किया सड़क का निर्मणा | वनइंडिया हिंदी *News

English summary

Indo-China border dispute:new mobile towers are being installed in the border areas of Tawang to increase connectivity. BRO is already engaged in the development of infrastructure in this area