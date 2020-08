भारत-चीन दोनों सौ करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश, रिश्तों में समझ और संतुलन होना जरूरी: एस जयशंकर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे सालाना लीडरशिप सम्मेलन बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध 60 के दशक की तरह ही हैं, इसके पहलू भारत के लिए पहले भी चिंता का विषय रहा है। यह कुछ ऐसा है जो दोनों पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में कारक होगा। हम पड़ोसी होने की वजह से चीन के उदय से वाकिफ हैं।

सम्मेलन में उन्होंने आगे कहा कि चीन के तात्कालिक पड़ोसी होने के नाते हम उसके उदय से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। भारत भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, अगर दो ऐसे पड़ोसी देश जहां लोगों की आबादी 100 करोड़ से अधिक है तो यह महत्वपूर्ण है कि वह किसी प्रकार की समझ और संतुलन तक पहुंचें। गौरतलब है कि बीती रात चीन और भारत की सेनाओं के बीच एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प हुई है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत की सेना ने नाकाम कर दिया।

