India@75: आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां से कहां पहुंचे ? एक रिपोर्ट

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 अगस्त: अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखने की नीति अपना रखी थी। उन्हें सिर्फ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से वास्ता था, जिससे उनका काम चल जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। बाकी आम भारतीय साक्षर हों, पढ़-लिख जाएं,तरक्की करें, इस झमेले में वे कभी नहीं पड़े। अंग्रेजों के जमाने के जो कॉलेज और स्कूल थे, वहां की शिक्षा की गुणवत्ता जरूर अच्छी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अंग्रेजों ने देश में जिस तरह से रेलवे लाइन का जाल बिछाया, उस तरह से शिक्षा को बेहतर करने के बारे में कभी ज्यादा सोचा ही नहीं; और जो शिक्षा नीति अपनाई, वह सिर्फ उनके फायदे हिसाब से तैयार की गई थी। लिहाजा आजादी के बाद इसपर शुरुआत से काम हुआ और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था विकसित देशों को टक्कर देने की स्थिति में आने लगी है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने रणनीति भी वैसी ही बनाई है।

English summary

In the 75 years of independence, India has made unprecedented progress in the field of education. Has set high standards in literacy, gender equality,Higher and Technical Education