नेवी के INS रणविजय पर बड़ा हादसा, आग लगने की वजह से झुलसे 4 नौसैनिक

विशाखापत्तनम, 24 अक्टूबर। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस रणविजय पर शनिवार की शाम आग लगने की वजह से 4 नौसैनिक बुरी तरह झुलस गए। घायल जवानों को नेवी के हॉस्‍पिटल आईएनएचएस कल्‍याणी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच नौसेना की तरफ से जानकारी दी गई है आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। आईएनएस रणविजय पर आग लगने के अलावा पानी भी घुसने की बात कही जा रही है।

पूर्वी नौसेना कमान ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि नौसेना के विध्वंसक आईएनएस रणविजय पर आज शाम लगभग 5:30 बजे आग और पानी घुसने की सूचना मिली। नौसेना की टीमों ने स्थिति पर काबू पा लिया है, इस हादसे में 4 नौसैनिक झुलस गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जहाज हाल ही में समुद्र में एक अभ्यास से लौटा था और विशाखापत्तनम नेवल हार्बर के बगल में खड़ा था। घटना के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है।

An incident of fire & flooding was reported onboard the Indian Navy’s destroyer, INS Ranvijay at about 5:30 pm today. Situation was brought under control by naval teams. 4 sailors suffered burn injuries& are being treated at the naval hospital, INHS Kalyani: Eastern Naval Command