दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी पर चीन का हमला? कई घायल, यूएस नेवी ने जारी किया बयान

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 08: दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका लगातार आमने सामने हैं और पिछले एक हफ्ते से ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच 'युद्ध' की नौबत भी आ चुका है। लेकिन, साउथ चायना सी से आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी पनडुब्बी का पानी के अंदर किसी 'अज्ञात वस्तु' से भारी टक्कर हुआ है। कई समाचार एजेंसियों ने पहले दावा किया था कि अमेरिकी पनडुब्बी का किसी 'अज्ञात वस्तु' से से टक्कर हुआ था, जिसपर अब अमेरिकन नेवी द्वारा बयान जारी कर दिया गया है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

4 सालों के बाद अमेरिका ने बताई परमाणु हथियारों की संख्या, जानिए किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार

English summary

A US submarine has collided with an unidentified object in the South China Sea, on which the US Navy has issued a statement, but the US Navy's statement is contradictory.