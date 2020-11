PM के साथ मीटिंग के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन

India

नई दिल्ली। देश में बेकाबू होते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की। इस मीटिंग में कोरोना की रोकथाम और बचाव से लेकर कोरोना वैक्सीन तक पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में वैक्सीन पर क्या बात हुई।

सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को मिलेगी वैक्सीन- खट्टर

मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पीएम ने हमें निर्देश दिए हैं कि देश में वैक्सीन आने के बाद आम लोगों को ये कैसे उपलब्ध होगी, इसको लेकर रणनीति बनाइए। खट्टर ने कहा कि ये हम सभी जानते हैं कि एक साथ सभी को वैक्सीन देना संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले चरण में देश के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सबसे स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले चरण में देश के स्वास्थ्यकर्मियों को ये वैक्सीन मिलेगी।

In the second phase vaccine will be given to essential service providers and then there will two phases in which there will be age-wise distribution: Haryana CM Manohar Lal Khattar https://t.co/mkKc3vcID2

4-5 चरणों में दी जाएगी वैक्सीन- खट्टर

मनोहर लाल खट्टर ने आगे बताया कि वैक्सीन के दूसरे चरण में जरूरी सेवा देने वाले लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी और फिर आखिर में दो चरण होंगे, जिसमें वैक्सीन उम्र के हिसाब से मुहैया कराई जाएगी। खट्टर के बयान से साफ है कि वैक्सीन देने के काम 4 से 5 चरणों में किया जाएगा और आम लोगों खासकर युवाओं तक वैक्सीन आखिरी चरण में पहुंचेगी।

सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही मिलेगी कोरोना वैक्सीन- विजय रूपाणी

मनोहर लाल खट्टर के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कहा है कि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पहले चरण में वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर मोर्चा संभाला हुआ है। विजय रूपाणी ने बताया कि वहीं दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों, साफ-सफाई कर्मियों आदि को और तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्रे के लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। विजय रूपाणी ने बताया कि वैक्सीन देने का काम 3-4 चरणों में किया जा सकता है।

PM made it clear that in the first stage the vaccine will be given to the frontline health workers, in the second stage to the police personnel, sanitation workers etc, to those above 50 yrs of age in third stage &to those with comorbid conditions in the fourth stage: Gujarat CM pic.twitter.com/QkYQSIJdMB