कोरोना काल में फ़ेक न्यूज़ से ऐसे घुल रहा है ज़हर - फ़ैक्ट चेक

India

bbc-BBC Hindi

''मैं नहीं दे पाऊंगा मुसलमानों को सामान, मेरी फोटो ले लो, मेरा वीडियो बना लो लेकिन मैं मुसलमानों को सब्ज़ी या सामान नहीं दूंगा. मेरी दुकान जलाने की धमकी दे रहे हैं. मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. मैं नहीं दे पाऊंगा सामान".

इंदौर के सिख बहुल मुहल्ले से सामने आया ये वीडियो बताता है कि कोरोना को भारत में किस क़दर धर्म से जोड़ा जा चुका है. यहां एक दुकानदार ने पास के इलाक़े में रहने वाले मुसलमान लोगों को इसलिए सब्ज़ी देने से इनकार कर देता है क्योंकि कुछ लोगों ने उसे ऐसा ही करने के लिए कहा है.

Watch this video.

This shopkeeper refused to give vegetables to Muslims by saying that he can not sell stuff to Muslims otherwise people will burn down his shop.

This is what Indian Muslims facing during Pandemic.#StopCOVIDIslamophobia #Lockdown2 pic.twitter.com/I2DTSzcbvj