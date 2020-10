ग्वालियर रैली में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य के सामने फफक कर रो पड़ीं इमरती देवी, देखें वीडियो

India

oi-Shivom Gupta

नई दिल्ली। ग्वालियर के छीमक गांव में मंगलवार को एक सार्वजनिक रैली में भाजपा नेता इमरती देवी ने पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने फफक कर रो पड़ी। भावुक होकर रो पड़ी इमरती देवी को गत 18 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें आइटम कहा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की सार्वजनिक रूप से उनके बयान की निंदा की थी।

#WATCH Madhya Pradesh: BJP leader Imarti Devi breaks down in front of party leader Jyotiradtiya Scindia, at a public rally in Chhimak village of Gwalior.

Congress leader and former CM Kamal Nath had referred to her as "item", at a public event on October 18th. pic.twitter.com/HQig7dzQq7