महिला ने उत्तेजक कपड़े पहने थे! इसलिए इस कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दे दी जमानत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोझिकोड (केरल), 17 अगस्त: केरल की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत दे दी है कि पीड़िता ने घटना के वक्त उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे। आरोपी उम्रदराज है। वह लेखक और सोशल ऐक्टिविस्ट है। मामला करीब ढाई साल पुराना है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने में काफी देरी हुई है। अग्रिम जमानत दिए जाने का यह भी एक आधार बताया गया है। बहरहाल उत्तेजक कपड़े पहनने का अदालती तर्क एक बड़ी बात है, जिसपर आने वाले दिनों में नई बहस छिड़ सकती है।

English summary

A Kerala court has granted anticipatory bail to a sexual assault accused on the ground that the victim was wearing provocative clothes at the time of the incident