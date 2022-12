वायुसेना के Chetak Helicopter की पुणे में एहतियाती लैंडिंग, चालक दल और विमान सुरक्षित

पुणे के बारामती एयरफील्ड में भारतीय वायुसेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर (Chetak helicopter) की एहतियाती लैंडिंग की गई। तकनीकी समस्या के कारण इसे खुले क्षेत्र में उतारा गया।

Chetak Helicopter Precautionary Landing: भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन चेतक हेलीकॉप्टर (Chetak Helicopter) की गुरुवार को पुणे जिले के बारामती एयरफील्ड में एहतियाती लैंडिंग की गई है। यह लैंडिंग तकनीकी समस्या के चलते करवाई गई, जिसकी जानकारी वायु सेना के पीआरओ विंग कमांडर आशीष मोघे ने दी है।

पीआरओ वायु सेना आशीष मोघे ने बताया कि भारतीय वायुसेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर ने एक संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण आज बारामती हवाई क्षेत्र (पुणे जिले में) के एक खुले क्षेत्र में एहतियाती लैंडिंग की। चालक दल और विमान सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर की रिकवरी चल रही है।

A Chetak helicopter of IAF carried out a precautionary landing in an open area short of Baramati airfield (in Pune dist) today due to a suspected technical issue. The crew & aircraft are safe. Recovery of helicopter is underway: Wg Cdr Ashish Moghe, PRO, Air Force#Maharashtra