हैदराबाद: स्मृति ईरानी बोलीं- राजनीतिक फायदे के लिए अवैध घुसपैठियों के साथ खड़ी है AIMIM और TRS

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑल इंडिया मजलिस‑ए‑इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) पर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियां अवैध घुसपैठियों के साथ खड़ी है ताकि उनसे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों हैदराबाद में हैं और बुधवार को उन्होंने लव-जिहाद के खिलाफ कानून का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लव-जिहाद के खिलाफ सख्त कानून को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का विरोध किया। ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में बोलते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें घुसपैठियों से आम भारतीयों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। AIMIM और TRS आम भारतीयों के साथ नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़ी है ताकि उनके द्वारा अपना राजनीतिक हित साध सके।

स्मृति ईरानी ने आगे कहा, 'हमारे सैनिक हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। और यहां इस ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में, एआईएमआईएम और टीआरएस अवैध प्रवासियों को तेलंगाना की मतदाता सूची में जगह देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए लोगों को जवाब देना होगा।' बीजेपी नेता ने कहा, यदि कोई राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है कि महिलाओं को आपराधिक और धोखेबाज रिश्तों में नहीं डाला जाए, तो क्या इस फैसले को भारतीयों का समर्थन नहीं मिलना चाहिए? मेरी अपील है कि लोग इसे सही दृष्टिकोण से देखें।

