'मेरे लिए मुस्लिम भी बनने को तैयार था नागाराजू', पति को खो चुकीं सुल्ताना का छलका दर्द

हैदराबाद, 06 मई: ''मैं शुरुआत में पहचान ही नहीं पाई कि मेरे पति को पीटने वाला शख्स मेरा भाई था...', ये बात अपने पति को खो चुकी सुल्ताना ने कही है। अंतरधार्मिक विवाह को लेकर हैदराबाद के बीच सड़क पर आश्रीन सुल्ताना (उर्फ पल्लवी) के पति बिलापुरम नागाराजू को पीट-पीट कर साले ने जान से मार दिया। गैर धर्म में हुई शादी को लेकर आश्रीन सुल्ताना के परिवार वाले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी बहन के पति को सरेआम हैदराबाद के सरूरनगर तहसीलदार कार्यालय में कथित तौर पर पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना बुधवार 4 मई की है। अब आश्रीन सुल्ताना ने अपने परिवार और पति को लेकर कई बातों का खुलासा किया है। आइए जानें हैदराबाद में ऑनर किलिंग को लेकर अबतक के सारे अपडेट।

#EXCLUSIVE |Sultana tells @swastikadas95: If anyone would have helped us, my husband could have been saved, But no one helped us. My brother killed my husband.

Young man was stabbed to death by family of his Muslim wife(Sultana) in Hyderabad.

Join broadcast with @maryashakil pic.twitter.com/z90xiWSdUm