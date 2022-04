कांग्रेस को 'मरने' से कैसे बचाएं ? प्रशांत किशोर ने सोनिया को दी ये 5 सलाह

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 अप्रैल: 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए काम कर चुके चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कांग्रेस को सलाह देने लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए जो प्रजेंटेशन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 'कांग्रेस को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।' चुनाव रणनीतिकार ने पार्टी को नेतृत्व संकट से लेकर गठबंधन के मुद्दे तक सभी मसलों पर अपने सुझाव दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी,सोनिया को मिली सलाह पर कितना अमल कर पाते हैं ?

English summary

To save the Congress from sinking, election strategist Prashant Kishor has suggested a 5-point formula to Sonia Gandhi and other senior leaders of the party. Congress has sought his advice for the 2024 Lok Sabha elections