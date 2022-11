गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है ? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में हो रहा है विवाद

India

राजभवनों और राज्य सरकारों के बीच पिछले कुछ वर्षों से विवाद ज्यादा गहरे हो गए हैं। वैसे यह टकराव कोई नया नहीं है। कई बार तो राज्यपाल के पद के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए गए जा चुके हैं। पिछले कुछ साल में गैर-बीजेपी शासित राज्य सरकारों और राजभवनों का विवाद इतना आम हो गया है कि यह मीडिया में सुर्खियां बनने लगी हैं। आम तौर पर राजनीतिक मर्यादा में रहने वाला गवर्नर का पद भी सरेआम सियासी आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र इसके ताजा उदाहरण हैं। आइए जानते हैं कि यह विवाद क्यों हो रहे हैं और गवर्नरों की नियुक्ति, उनके अधिकार और उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है?

Governor:The appointment of governors, their tenure, their powers, the process of removing them from office are recorded in the constitution. He can remain in office till the will of the President