हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022: ओपिनियन पोल में BJP की शानदारी वापसी, कांग्रेस सत्ता से दूर, AAP का क्या होगा? जानिए

Himachal Pradesh Assembly Elections 2022: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उससे पांच दिन पहले आए दो ओपिनियन पोल ने राज्य में सत्ता परिवर्तन की परंपरा बदलने की भविष्यवाणी करते हुए भाजपा की शानदार वापसी का अनुमान जताया है। इन ओपिनियन पोल्स के मुताबिक सीटों के मामले में भाजपा की कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन उसे बड़ा बहुमत मिलेगा। जबकि, कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन वह बीजेपी के आसपास कहीं नहीं टिकेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो इस भविष्यवाणी के मुताबिक फिलहाल वह संघर्ष से बाहर है।

