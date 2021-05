हेमा मालिनी के करीबी का कोरोना से निधन, बोलीं- बेहद भारी मन से...

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 10: कोरोना की बेलगाम हुई दूसरी लहर भयावह होती जा रही है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए केस और बढ़ते मौत के आंकड़ों से जनता से लेकर सरकार भी चिंतित है। इस बीच बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के 40 साल पुराने निजी सचिव का कोरोना से निधन हो गया, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट करके दी।

सांसद हेमा मालिनी ने अपने साथ निजी सचिव मार्कण्डेय मेहता की फोटो शेयर करते हिए एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत ही भारी मन से मैंने 40 साल से मेरे सहयोगी रहे सचिव मेहता जी को विदाई दी। वो बहुत मेहनती और समर्पित थे। वह मेरे परिवार का एक हिस्सा थे और हमने उन्हें कोरोना की वजह से खो दिया। वो ऐसी अपरिवर्तनीय और खाली जगह छोड़कर गए हैं, जिसे कभी नहीं भरा जा सकता।

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever🙏 pic.twitter.com/QtGixciP3S