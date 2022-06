Weather: दिल्ली में आज भी चलेगी 'लू', यूपी में वक्त से पहले दस्तक दे सकता है मानसून, मेघालय में भूकंप के झटके

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 जून। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं, हर किसी को बस मानसून की बारिश का इंतजार है, दिल्ली में इस वक्त आग के शोले बरस रहे हैं लेकिन इस स्थिति से जल्द लोगों को निजात मिल सकती है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 15 जून से के बाद से दिल्ली के मौसम में परिवर्तन हो सकता है और 16 जून से बारिश की संभावना बनी हुई है। तो वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने के आसार हैं तो वहीं न्यूनतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रह सकता है और दिन में 'लू' चलेगी।

An earthquake of magnitude 4.0, occurred at 6:32am, located at 43km East-Northeast of Tura, Meghalaya pic.twitter.com/6XUEJA0pjL

English summary

'Heat Wave' will continue in Delhi even today, monsoon may knock before time in UP, earthquake tremors in Meghalaya, rain expected in many states says IMD. See Weather Updates.