'इसे तो गोल्ड मिलना चाहिए', एक हाथ में 16 प्लेट रख वेटर परोस रहा है डोसा, VIDEO ने जीता आनंद महिंद्रा का दिल

दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्र भी खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है।

India

oi-Sushil Kumar

काम छोटा है या बड़ा, यह मायने नहीं रखता है, काम को स्मार्ट तरीके से करना काफी मायने रखता है। काम को स्मार्ट तरीके से करने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चीफ आनंद महिंद्रा भी इस स्टाइल के मुरीद हुए। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक वेटर रेस्टोरेंट में डोसे की कई प्लेट्स को एक-दूसरे के ऊपर रखकर सर्व करता नजर आ रहा है। प्लेट कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरे 16 प्लेट को एक हाथ पर रखकर सर्व कर रहा है।

We need to get ‘Waiter Productivity’ recognised as an Olympic sport. This gentleman would be a contender for Gold in that event… pic.twitter.com/2vVw7HCe8A