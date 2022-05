क्या कांग्रेस से नगमा के मामले में भी हुई है प्रियंका चतुर्वेदी और उर्मिला मातोंडकर वाली गलती ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 30 मई: कांग्रेस में राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद काफी नाराजगी देखी जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को जगह मिली है, जिन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आशीर्वाद प्राप्त है या फिर जो 10 जनपथ के 'यस मैन' हैं। दूसरे राज्यों के नेताओं को टिकट देने से भी काफी असंतोष दिख रही है। नाराजगी जाहिर करने वालों में कांग्रेस की महिला मोर्चा की महासचिव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी की पार्टी इंचार्ज और मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नगमा का भी नाम शामिल है। इससे पहले इसी तरह से मायूस होकर प्रियंका चतुर्वेदी और उर्मिला मातोंडकर भी कांग्रेस से निकल चुकी हैं। सवाल है कि कांग्रेस ने नगमा के मामले में वही गलती तो नहीं दोहराई है।

English summary

Congress leader Nagma has expressed her dissatisfaction after seeing the list of Rajya Sabha candidates. Earlier Priyanka Chaturvedi and Urmila Matondkar have also left the Congress in the same way